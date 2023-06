Jude Bellingham krijgt forse waarschuwing én vergelijking met Eden Hazard

De 19-jarige Jude Bellingham maakt de overstap van Borussia Dortmund naar Real Madrid. 103 miljoen euro is met de transfer gemoeid.

Amper 19 jaar oud, maar wel 103 miljoen euro. Een forse transfer voor Real Madrid, met gigantische verwachtingen. Toni Kroos, 33 ondertussen, komt alvast met een stevige waarschuwing.

Daarbij verwijst hij, zonder diens naam te gebruiken, naar Eden Hazard. “Er is een andere speler geweest die voor heel veel geld naar Real kwam en die in Madrid z’n carrière eigenlijk quasi heeft laten uitdoven”, aldus Kroos in de podcast ‘Einfach mal Luppen’.

Voor Eden Hazard telde Real Madrid 115 miljoen euro neer. “Het was veel geld en ik denk dat iedereen zal zeggen dat dat geen geslaagde transfer is geweest. Maar goed, laat ons de komst van Bellingham positief benaderen.”

Hazard ontbond deze maand zijn contract bij Real Madrid, ook al had hij eigenlijk nog een seizoen te gaan in de Spaanse hoofdstad. Het contract van Kroos loopt eind deze maand af, maar hij zal normaal wel nog een verlenging krijgen. Hij speelt er al sinds 2014.