Domenico Tedesco doet een mooie geste aan Jacky Mathijssen voor match tegen Oranje

De Rode Duivels misten tegen Oostenrijk de nodige efficiëntie. Ook de Jonge Duivels kunnen offensieve kracht goed gebruiken.

Jacky Mathijssen heeft volgens Het Belang van Limburg goed nieuws gekregen van bondscoach Domenico Tedesco. Hij krijgt Loïs Openda erbij voor de openingswedstrijd van het WK voor beloften tegen Nederland.

In de oefenwedstrijd tegen Israël wonnen de Jonge Duivels wel met 0-2 dankzij twee doelpunten van Nicolas Raskin, maar voor Jacky Mathijssen was het duidelijk dat er scorend vermogen ontbrak in zijn team.

Hij krijgt er nu alvast Openda zeker al bij voor de openingswedstrijd tegen Oranje. Het is uitkijken wanneer ook de andere spelers de selectie van de Rode Duivels zullen verlaten. Mogelijk gebeurt dat pas na de match in Estland.

Het gaat om Olivier Deman, Aster Vranckx en Ameen Al-Dakhil. Voorlopig maken zij nog altijd deel uit van de Rode Duivels.