FC Barcelona versterkt zich met sterkhouder van Manchester City

Na de titel in Spanje wil FC Barcelona terug aanknopen met sportieve successen in Europa. Daarvoor hebben ze zich versterkt met een absolute sterkhouder van Manchester City.

Ilkay Gündogan gaat de overstap maken van Manchester City naar FC Barcelona. Zo ziet Kevin De Bruyne één van zijn trouwe luitenanten vertrekken waar hij massa's prijzen mee won. Gündogan zou een contract voor twee seizoenen tekenen bij de Spaanse landskampioen die het nieuws nog officieel moeten aankondigen.

Gündogan kwam in de zomer van 2016 over van Borussia Dortmund en was einde contract bij Manchester City. Hij kwam in totaal tot 304 wedstrijden in het blauwe shirt van City waarin hij 60 maal tot scoren kwam en 40 assists gaf. Hij sluit zijn periode bij Manchester City af met de legendarische 'Treble' waarin hij kampioen werd, de FA Cup won en tot slot de Champions League kon veroveren.