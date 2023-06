Nederlandse aanvoerder waarschuwt de Belgen met stevige ambitie voor EK U21

Quinten Timber werd kampioen met Feyenoord en barst van het vertrouwen. Nu wil hij ook knallen met Jong Oranje.

Quinten Timber is op zijn 22e klaar om te knallen bij Jong Oranje. Als aanvoerder wil hij het allerhoogste bereiken met zijn land.

"Alles gaat goed op dit moment, al is het weer een beetje een tegenvaller", kon er meteen een lachje af in Georgië. Het is zeer vochtig in en rond Tbilisi, dat kan nog een rol gaan spelen.

Quinter Timber heeft er in ieder geval zin in: "Het is leuk dat ik kapitein mag zijn, maar mijn rol blijft dezelfde. Ik wil niets forceren, alles komt vanzelf."

"Ik heb veel zin in het EK en ik heb ook duidelijke doelen. Ik wil het EK winnen, zo simpel is het", stuurde hij al een ferme verwittiging naar de Belgen.