'Jean Butez krijgt opvallende reden te horen waarom transfer naar Burnley niet zou doorgaan'

Vincent Kompany blijft op zoek naar een nieuwe doelman. Daarvoor kwam hij al kijken in de Belgische competitie.

Vorige zomer wou Vincent Kompany Bart Verbruggen wegplukken bij RSC Anderlecht. Burnley wou toen 5 miljoen euro betalen voor de Nederlander, maar tot een deal met paarswit kwam het echter niet.

Kompany kwam ook dit jaar langs in het Lotto Park voor Verbruggen en lange tijd leek het de goede richting uit te gaan, maar ondertussen lijkt de Nederlandse doelman van Anderlecht naar Brighton te trekken.

Dan maar een andere doelman halen in de Jupiler Pro League, dachten ze bij Burnley. Zo kwam Jean Butez van Royal Antwerp FC op de radar van de nieuwkomer in de Premier League, maar ook die deal zou niet doorgaan.

Volgens Sacha Tavolieri is Kamil Grabara, doelman van Kopenhagen, nu de eerste keuze van Burnley. Reden voor deze switch zou volgens de transferjournalist liggen in het feit dat Grabara groter is dan Butez.