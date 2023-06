Meer duidelijkheid over waarom Anderlecht moeilijk doet in transferdossier van Stassin

Anderlecht rekent voor volgend seizoen niet echt op Lucas Stassin, de topschutter van de RSCA Futures vorig seizoen. Westerlo wil hem er heel graag bij, maar voorlopig veegt Jesper Fredberg elk bod van tafel.

Waarom? Omdat ze meer verwachten. Westerlo biedt om en bij de 700.000 euro, maar dat zit nog altijd 500.000 euro onder de verwachtingen van paars-wit, dat 1,2 miljoen vraagt voor de 18-jarige aanvaller. Daarnaast is er ook nog discussie over een mogelijk doorverkooppercentage.

Stassin wil in 1A spelen, maar weet dat die kans er bij Anderlecht nog niet zal komen. Daar wilden ze hem liever nog een jaar in de Challenger Pro League zien aantreden, maar Stassin is daar niet voor gevonden.

Westerlo deed al drie keer een bod, de vraag is nu of ze dichter bij de prijs van Anderlecht zullen komen.