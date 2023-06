Analist ziet groot probleem bij jonge Belgen na gelijkspel, terwijl ze "twee klassen beter waren"

De jonge Duivels lagen na affluiten allemaal KO tegen het canvas. De ontgoocheling was groot. Analist Frank Boeckx zag het drama van het gelijkspel zich voltrekken en vond er ook redenen voor.

Ex-doelman Boeckx noemde het "doodzonde", want de Belgen leken alles onder controle te hebben. "Bij de dubbele voorsprong namen de backs minder risico in hun spel, maar daardoor kwam België ook niet meer aan kansen. Op die manier verloren ze ook almaar meer duels en lieten ze Georgië in de wedstrijd groeien", analyseert hij bij Sporza.

Nochtans waren de U21 technisch twee klassen sterker dan hun leeftijdgenoten. "Alleen toonden zij dat het op karakter ook kan. Eigenlijk mogen ze nooit terug in de wedstrijd komen", vindt hij.

"Aan de eerste tegengoal gaan ongeveer 10 duels vooraf. Die worden stuk voor stuk te makkelijk aangegaan. Dat heeft niets met goed voetbal te maken, maar met ingesteldheid. Dat terwijl het moeilijkste al achter de rug was: op voorsprong komen tegen een stug Georgië."