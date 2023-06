'Man van de Match' tegen Georgië speelt zich in de kijker bij Tedesco, maar is zwaar ontgoocheld: "Dit doet pijn"

Toen de ruststand 0-2 was, dacht iedereen dat er niets meer kon gebeuren voor de jonge Duivels. Maar ineens kwam Georgië terug in de wedstrijd en kreeg het vertrouwen terug...

Maxim De Cuyper was de man van de wedstrijd tijdens deze Georgië-België... Met een doelpunt en een assist bracht hij België bij rust op een 0-2-voorsprong.

"We hadden alles in handen, we hadden de controle", zei De Cuyper na afloop in de mixed zone. "Naar mijn mening gebeurde er niets aan hun kant. Ik weet niet of ze op doel schoten."

Kortom: het was genoeg om zonder problemen te winnen. "Dat zeiden we bij de rust, dat we hetzelfde moesten blijven doen... En het is alsof we een ander team waren in de tweede helft", betreurt Maxim De Cuyper. "We lieten het spel wegglippen".

Zo komt er heel veel druk op de wedstrijd tegen Portugal, die gewonnen moet worden. "Het is normaal dat we teleurgesteld zijn en dat het pijn doet, maar het is een toernooi. We moeten volwassen genoeg zijn om de knop om te zetten", aldus de linksback, die schitterde onder de ogen van Domenico Tedesco. "Als we winnen, gaan we door en hebben we bewezen dat we het alle tegenstanders moeilijk kunnen maken."