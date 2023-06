'Vincent Kompany legt deze week bod neer op Bosuil voor speler van Antwerp'

Vincent Kompany blijft versterking zoeken in de Jupiler Pro League. Deze week zou Burnley een bod doen bij Royal Antwerp FC.

Vincent Kompany speurt de transfermarkt af naar interessante deals en botst daarvoor geregeld op Belgen of spelers die in de Belgische competitie actief zijn.

Dat is ook het geval bij Royal Antwerp FC. Hij is enorm geflatteerd door de prestaties van doelma Jean Butez, al was hij eigenlijk niet zijn eerste keuze. Kompany wilde immers Bart Verbruggen van RSC Anderlecht binnenhalen.

Vorige zomer deed Burnley een bod van 5 miljoen euro op de Nederlandse doelman. Ook dit jaar wilde Kompany Verbruggen halen, maar het is uiteindelijk Brighton die de Nederlandse international zal binnenhalen.

Butez is dus plan B voor Kompany. Burnley wil zo snel mogelijk tot een deal komen en daarvoor zou het deze week al een bod doen op de Franse doelman, zo schrijft transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media.

Butez zou volgens Tavolieri de overstap naar de Premier League uiteraard zien zitten. Hij heeft nog een contract lopen tot 2026 op de Bosuil. Zijn marktwaarde bedraagt op dit moment 8 miljoen euro.