Absolute toptransfer in de maak: PL-topspits op weg naar... Duitsland

Normaal gezien zit het erop voor Harry Kane bij Tottenham. De 29-jarige spits wil ook wel eens voor de prijzen meespelen en gaat de Spurs verlaten voor een topclub. Bayern München wil alvast alle registers opentrekken.

Volgens Sky Sports heeft Der Rekordmeister afgelopen week een nieuw onderhoud gehad met de entourage van Kane. De Duitse topclub wil hem er absoluut bij en Kane zou dat wel zien zitten. Kane zou zijn bestuur al meegedeeld hebben dat hij weg wil.

Bayern hoopt minder dan 100 miljoen te betalen voor de topspits. Een officieel bod op Kane heeft Bayern echter nog niet gedaan. Later deze week zullen de volgende stappen genomen worden, denkt men in Engeland. De clubleiding werkt hard aan de grote transfer en wil diep in de buidel tasten om weer een spits van topklasse naar München te halen.