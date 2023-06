Belgisch drama in Georgië! Jonge Duivels verliezen in absolute slotfase van Portugal en moeten de koffers al pakken

De Jonge Duivels moeten naar huis. Tot enkele minuten voor het laatste fluitsignaal leken de Jonge Duivels op weg naar de kwartfinale van het EK U21. Portugal won uiteindelijk met 2-1 na een late strafschop.

De Jonge Duivels blazen roemloos de aftocht. Nochtans leek er tot enkele minuten voor affluiten niets aan de hand. Yorbe Vertessen had iets voorbij het uur de héél belangrijke gelijkmaker op het bord gezet.

Meer zelfs: onze Jonge Duivels misten via diezelfde Vertessen nog een enorme kans. Een doelpunt van Loïs Openda werd dan weer (terecht) afgekeurd voor buitenspel. En toen moest het nog gebeuren...

Charles De Ketelaere

In de slotfase ging Zeno Debast - in het tumult, want Maarten Vandevoordt was ondertussen een hoge bal aan het plukken - te fel door op een Portugese landgenoot. Strafschop en.. doelpunt.

Op die manier is al voorbij voor de Jong Duivels en voor Jong Nederland. Jong Georgië wint verrassend - het thuisland blijft verbazen - de groep, terwijl ook Portugal doorstoot.