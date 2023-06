Circus United? 'Manchester United laat De Gea nieuw contract tekenen... om het daarna te verscheuren én met lachwekkend voorstel op de proppen te komen

Wat met de toekomst van David De Gea? De doelman van Manchester United tekende een nieuw contract op Old Trafford, maar dat werd inmiddels ingetrokken. En ondertussen is hij vanaf zaterdag transfervrij.

Circus United? Het is zwak uitgedrukt voor de situatie van David De Gea bij Manchester United. De Spaanse doelman zette na maandenlange onderhandelingen zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst bij The Red Devils. Enig probleem: de krabbel van een United-bestuurder ontbrak.

En die krabbel is er ook nooit gekomen. The Athletic weet dat de bestuurskamer van Manchester United zich alsnog bedacht over het voorstel - De Gea leverde dan wel een beetje in op zijn loon van 435.000 euro per week, maar ook niet meer dan dat - dat ze de 32-jarige doelman hadden voorgeschoteld.

Transfer naar... Saoedi-Arabië?

Gevolg: De Gea kreeg enkele uren na zijn ondertekende contract een nieuw papier onder de neus geduwd. Eentje met cijfers die een pak lager liggen dan aanvankelijk afgesproken. Om het circus helemaal af te maken hebben enkele Saoedische clubs een kans geroken en de doelman... een loonsverhoging aangeboden.