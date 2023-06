1B-club kan alweer een miljoenenspeler binnenhalen (en deze keer is hij nog maar 16)

Lommel SK heeft al verschillende keren een speler van moederclub Manchester City gekregen die eigenlijk veel te duur is om in de Challenger Pro League te spelen. En The Citizens zijn het weer van plan.

City staat op het punt om de 16-jarige Karol Borys van Slask Wroclaw te kopen. Ze hebben daarvoor al een miljoenenbod ingediend. Ze hebben een plan met de talentvolle middenvelder en willen hem dus eerst bij Lommel stallen. Borys maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Poolse hoogste klasse en liet mooie dingen zien. Bij City denken ze dat hij nog heel wat progressiemarge heeft. Lommel heeft door de samenwerking al meerdere keren hoge ogen gegooid. Deze week nog troefden ze KV Mechelen af voor de handtekening van Dries Wouters. Toch opmerkelijk voor een ploeg die niet op het hoogste niveau speelt.