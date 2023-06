Nog maar pas bij de club, maar Ajax beloont Belgisch talent al met nieuw contract: "Die penalty is een weerspiegeling van wie ik ben naast het veld"

Het voorbije seizoen mocht hij al proeven van enkele invalbeurten, de volgende jaargang hoopt Mika Godts (18) volledig door te breken bij Ajax.

Goed nieuws alvast, want de Nederlandse topclub heeft het contract van de ex-Genkie opengebroken tot 2027. Daarvoor liep zijn contract tot 2025.

Een half jaar geleden kwam de polyvalente linksbuiten over van Racing Genk. Godts mocht in totaal drie keer invallen in de Eredivisie, en gaf daarin één assist.

Ook trapte hij een penalty binnen in de shootout tegen PSV in de bekerfinale, die Ajax uiteindelijk verloor van de Eindhovenaars. "Die penalty is een weerspiegeling van wie ik ben naast het veld. Een rustig persoon", aldus de Leuvenaar.