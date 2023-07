📷 Wat een schitterende entree! Pochettino start zijn eerste werkdag als coach van Chelsea niét zoals alle andere coaches dat doen

De eerste werkdag van Mauricio Pochettino stond immers niét in het teken van een kennismaking met de spelers of zelfs al een eerste training. De Argentijn had meteen andere plannen.

En wat kunnen Argentijnen héél goed? Juist, de barbecue aansteken. En dus besloot Pochettino om zijn eerste dag een grillfeestje te houden. Op die manier wil hij de werknemers van Chelsea FC stuk voor stuk leren kennen.

🚨 Mauricio Pochettino organised a club BBQ for all club staff to get to know each other on his first day as Chelsea manager. 🍗 🥩



(📸 @ParrillasUK) pic.twitter.com/l6mkznlTlE