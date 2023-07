Toby Alderweireld opnieuw aan het feest! Antwerpse kampioenenmaker valt ook naast het voetbalveld in de prijzen

Toby Alderweireld aan het feest: het begon met die afstandsknal tegen Genk en het is ondertussen nog niet gestopt. Ook naast het voetbal pakt Alderweireld prijzen.

Toby Alderweireld heeft al vaak benadrukt wat het voor hem betekent om niet enkel Antwerp als club, maar ook zijn stad te mogen vertegenwoordigen. Ook de naam van een drankmerk dat Alderweireld samen met vriend en venoot Thomas Tisson uit de grond stampte, verwijst naar zijn liefde voor Antwerpen.

MM Antverpia, zo heet dat. De Amaretto 1905 van MM Antverpia is nu in de prijzen gevallen. Amaretto 1905 verwijst dan weer naar het openingsjaar van de spoorwegkathedraal. Het werd op de International Wine & Spirit Competition beloond met een derde plaats in de categorie likeuren.

Puur op basis van kwaliteit

"Ik ben fier dat we een jaar na ons ontstaan al bekroond worden voor ons harde werk", reageert Alderweireld bij Het Nieuwsblad. "Het mooie aan deze award is dat er uitzendingen komen vanuit meer dan negentig landen én dat er blind geproefd wordt. Het gaat puur om de kwaliteit, want de jury kan de fles of herkomst ervan niet zien."