Eindelijk kennen we de concrete cijfers: 'Dit bedrag wil Lukaku inleveren op zijn loon om terug te keren naar Inter'

De komende dagen worden beslissend voor de toekomst van Romelu Lukaku. Chelsea FC en Internazionale FC zitten rond de tafel in een alles-of-niets-onderhandeling. Ondertussen kennen we ook het offer dat de aanvaller zelf wil maken.

We schreven de voorbije maanden regelmatig dat Romelu Lukaku bereid is om in te leveren als dat een definitieve transfer naar Internazionale FC kan opleveren. Big Rom strijkt vandaag - in loondienst van The Blues dus - een slordige twintig miljoen euro per jaar op.

The Telegraph weet dat de Rode Duivel bereid is om twee miljoen euro per seizoen in te leveren. Tenminste: als hij kan terugkeren naar Inter. Het lijkt een slok op de borrel op zo'n bedrag, maar het zegt héél véél over de motivatie van Lukaku.

Geld tellen

Inter raapt ondertussen ook al het beschikbare geld samen. Chelsea is niét akkoord met het laatste bod van dertig miljoen euro. De Engelsen willen minstens tien miljoen euro meer. Al zal de uiteindelijke waarheid ook in dit dossier zo goed als zeker ergens in het midden liggen.