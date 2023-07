'Sterkhouder verlaat Italiaanse topclub en kiest voor Saoedische zakken vol geld'

De volgende Europese topspeler verruilt het vasteland voor een avontuur in het Midden-Oosten. Sergej Milinkovic-Savic is rond met Al-Hilal SFC.

Al moet het gezegd: eigenlijk is Sergej Milinkovic-Savic tweede keuze. Al-Hilal SFC had de pijlen op Paul Pogba gericht, maar de Franse middenvelder heeft geen zin in een enkeltje richting de woestijn.

De Italiaanse media weten dat Milinkovic-Savic wél oren heeft naar zo'n lucratief avontuur. De voormalige sterkhouder van KRC Genk kan in Saoedi-Arabië twintig miljoen euro per seizoen verdienen.

Laatste contractjaar

Al-Hilal SFC moet nog rond de tafel SS Lazio, maar dat lijkt een formaliteit. Milinkovic-Savic gaat immers zijn laatste contractjaar in bij de Romeinen.