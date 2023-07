Dit wordt de vervanger van Keita op het Antwerpse middenveld: transferplannen moeten even uitgesteld worden

Mandela Keita is geen optie voor Antwerp. De middenvelder van OH Leuven, die in een half seizoen grote indruk maakte op huurbasis bij The Great Old, is met zijn 10 miljoen euro gewoon te duur. Maar Antwerp heeft zijn vervanger in eigen rangen rondlopen.

Alhassan Yusuf blesseerde zich vorig seizoen aan de voet en daarom ging Antwerp ook Keita halen. Maar nu is de 23-jarige weer fit en moet hij een koppel met Arthur Vermeeren gaan vormen op het middenveld. Volgens GvA was het de bedoeling dat hij deze zomer verkocht ging worden, maar die blessure wierp roet in het eten. Afgelopen zaterdag speelde hij mee in de oefenmatch tegen AEK Athene (0-3 verlies) en maakte hij daarin indruk. Vermeeren en Yusuf stonden nog maar twee keer samen aan de aftrap, maar in principe zou het een goed koppel moeten vormen. Hij droomt van de Premier League, maar nu kan hij zich tonen in de Champions League. De eerste betrachting: de kwalificatie voor de groepsfase afdwingen.