Vormt Lang straks dodelijk tandem met Nederlands international bij PSV? "Het ziet er behoorlijk goed uit"

De eerste training van Noa Lang bij PSV werd meteen opgeschrikt met een blessure. Die lijkt nu al bij al goed mee te vallen.

"De verwachting is dat hij deze week weer in de groep instroomt. Het zal geen heel groot probleem zijn, maar het was toch een bijzondere eerste werkdag voor hem", aldus een verslaggever van Het Eindhovens Dagblad.

De verwachtingen rond Lang, die bijzonder goed ontvangen is in Eindhoven, zijn in ieder geval hooggespannen. "Het is een jongen die bij Club Brugge toch wel behoorlijk carrière heeft gemaakt. Hij is in een fase van zijn carrière, waarin hij mentaal misschien net nog niet rijp is voor een echte stap naar het verdere buitenland. Dan is PSV misschien wel een mooie doorstart."

Samen met Xavi Simons moet hij een dodelijk tandem gaan vormen op de flanken van de Nederlandse topclub. Simons zou naar verluidt gewoon blijven in Eindhoven, ondanks sterke interesse van PSG. "De club is in gesprek met zijn zaakwaarnemer en dat ziet er eigenlijk goed uit. Sterker nog, dat ziet er behoorlijk goed uit. Ik verwacht dat het goed gaat komen."