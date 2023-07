Koni De Winter staat voor belangrijkste weken ooit bij Juventus

Voor de Belgische belofteninternational breken nu de belangrijkste weken ooit aan bij Juventus. Dit is zijn kans om helemaal door te breken.

Koni De Winter is een jeugdproduct van Lierse en Zulte Waregem, maar vertrok in de zomer van 2018 naar Juventus. Daar werd hij opgenomen in de jeugdwerking van de Italiaanse club. Stelselmatig zetten hij stappen vooruit en mocht hij al tweemaal meespelen met de hoofdmacht van Juventus.

Hij was een vaste waarde bij Juventus Next Gen die uitkomen op het derde niveau in Italië. Juventus vond dat hij meer ervaring moest opdoen en verkoos hem uit te lenen aan Empoli. Hij speelde 14 wedstrijden voor Empoli en keerde terug naar Juventus.

Nu komen er mogelijk de belangrijkste weken aan voor zijn carrière. De Belgische jeugdinternational heeft namelijk een uitnodiging gekregen om mee met de hoofdmacht op stage te gaan in de Verenigde Staten. Deze stage zal beslissend zijn of hij wordt opgenomen in de hoofdmacht. Juventus gelooft alvast in hem want ze hebben al meerdere aanbiedingen van clubs die hem willen lenen afgewezen.