Betalen om een oefenwedstrijd te mogen zien? "Dat gaan we niet doen, uit principe niet"

Zo vraagt PSV haar fans om een bijdrage van 3 euro te doen om de wedstrijd tegen Linz te mogen bekijken. Ga je voor een zogenoemde 'package deal' en wil je de wedstrijd tegen Augsburg ook live volgen, dan vraagt de club een bedrag van 5 euro. Dit alles omdat de club kosten moet maken om de wedstrijden uit te zenden.

Voor vele fans een eis die de club niet kan vragen van haar supporters. "Ik mag hopen dat jullie deze fout recht gaan zetten? Betalen voor een oefenwedstrijd is ronduit schandalig", klinkt het onder meer.

Waar ben je als psv in godsnaam mee bezig !!! De hertgang word al gesloten voor open trainingen de Otten cup die altijd gratis was is sinds een aantal jaar ook al betaald. We betalen als supporters al genoeg aan de club seizoenskaarten uitwedstrijden internationaal en nationaal