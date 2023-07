Romelu Lukaku en Chelsea worden met de rug tegen de muur gezet door Inter Milaan

De klokt tikt voor Romelu Lukaku en Chelsea want Inter Milaan is hun geduld aan het verliezen. De deadline is gesteld en na het weekend moet het verdict vallen.

De transfer van Romelu Lukaku naar Inter Milaan verloopt niet over een leien dakje. Donderdag deden ze een 'laatste' bod van 30 miljoen euro. Dit werd door Chelsea zonder meer geweigerd. Inter Milaan heeft zichzelf een nieuwe deadline opgesteld en als deze niet wordt gehaald dan lijkt een transfer van de baan. De Italianen zouden een nieuw bod voorbereiden van 35 miljoen euro. Een heel pak minder dan de 113 miljoen euro die de Engelsen betaalden aan Inter Milaan. Al zijn alle partijen wel van plan om tot een vergelijk te komen. Chelsea heeft namelijk geld nodig om aan een nieuwe ploeg te bouwen. Een ploeg waar de Rode Duivel niet inpast. Wat met Romelu Lukaku zelf? Wel die heeft 5 dagen extra vakantie gekregen van Chelsea om alles in orde te brengen. Is er maandag geen overeenkomst dan wordt hij op training verwacht in Londen. Het zal dus nog een spannend weekend worden voor alle partijen.

Lees ook... Manchester United kan de reddingsboei worden voor Romelu Lukaku