Nederlandse journalist bijzonder hard voor Ajax: "Dan had je met Lang een hele goede speler gehad"

In de podcast Kick Off is Nederlands journalist Mike Verweij bijzonder hard voor de manier waarop Ajax de situatie rond Tadic aangepakt heeft. Volgens hem hadden de Amsterdammers voor Noa Lang moeten gaan.

"Als je een beetje feeling had gehouden met Tadic aan het einde van het seizoen en tijdens de zomerstop, dan had je kunnen voelen dat hij niet meer senang was bij Ajax en misschien wel weg wilde.” Volgens hem had Ajax dan kunnen doorschakelen naar Noa Lang. "Daarmee had je een hele goede speler gehad én voorkomen dat hij bij PSV had gespeeld."

Hij komt wel terug op zijn ‘onthulling’ dat Lang bij Ajax zou zijn aangeboden geweest. "Dat is niet waar, maar hij is via-via wel aangeboden. Hij is ter sprake gekomen, maar toen werd er gezegd: we hebben Bergwijn en Tadic al."

De journalist is snoeihard voor de Nederlandse topclub. "Dit geeft wel aan dat ze bij Ajax echt aan het slapen zijn. Bij Ajax heerst inmiddels de Olympische gedachte, dat meedoen belangrijker is dan winnen.”