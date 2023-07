Het houdt maar niet op: daar is de volgende club uit een Europese topcompetitie die lonkt naar Jean Butez

De belangstelling voor Jean Butez blijft maar toenemen. De kans dat hij in een Europese topcompetitie aan de slag gaat, is dan ook reëel.

De Antwerp-doelman staat al enige tijd op het lijstje van verschillende Europese teams. Inmiddels geraakte bekend dat ook Nottingham Forest wel wat ziet in het betrouwbare sluitstuk van de Belgische landskampioen. De Premier League is dus een optie.

Dat is de Serie A evenzeer, want Gazet van Antwerpen weet dat ze hem ook bij Fiorentina in het oog houden. Fiorentina eindigde het voorbije seizoen achtste in de Italiaanse competitie. Hun interesse moet wel nog een stuk concreter worden vooraleer een transfer in zicht is, dat zou overigens ook gelden voor Nottingham Forest.

Uitleenbeurt

Enkele geïnteresseerde teams denken ook aan een uitleenbeurt met een al dan niet verplichte aankoopoptie als structuur om een transfer op poten te zetten. Het is de vraag of ze daar bij Antwerp oren naar hebben.