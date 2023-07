Divock Origi krijgt bij AC Milan een serieuze tik te verwerken: wat met zijn toekomst?

Divock Origi is bij AC Milan op een zijspoor beland. Hij mag vertrekken en mag ook niet mee op de tournee in de Verenigde Staten.

Vorige zomer ging Divock Origi naar AC Milan. Daar probeerde hij zijn carrière na enkele jaren op de bank bij Liverpool een nieuw elan te geven. Het werd echter een moeilijk seizoen voor de Belg en hij moest zich vooral met een invallersrol tevreden stellen.

Na een seizoen bij Milan lijkt zijn avontuur bij de Milanese club erop te zitten. Origi kreeg te horen dat hij mag vertrekken. Ook mag hij niet mee op de Amerikaanse tour. Zo weet La Gazzetta dello Sport.

Zo kreeg Origi een nieuwe tik in zijn carrière te verwerken. Waar hij naar toe gaat, is niet duidelijk. Momenteel is er niets concreets.