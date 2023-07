Guillaume Gillet vol lof over aanwinst van Anderlecht en zegt ook duidelijk waarom

Anderlecht heeft met de Fransman Maxime Dupé een nieuwe nummer één gevonden. Guillaume Gillet denkt alvast dat het een goede keuze is.

Na het vertrek van Bart Verbruggen naar Brighton voor 20 miljoen euro en Hendrik Van Crombrugge die naar Racing Genk trok, moest Anderlecht op zoek naar een nieuwe doelman. Het kwam dus uit bij de Fransman Maxime Dupé (30).

Dupé kwam transfervrij over van het Franse Toulouse en speelde in het verleden ook bij Nantes. Daar deelde hij de kleedkamer met Guillaume Gillet, ex-speler en jeugdtrainer bij Anderlecht. Hij ziet Anderlecht de goede keuze maken met Dupé.

Goede mentaliteit

"Maxime is een erg dynamische doelman in de lucht", zegt Gillet bij Sudpresse. Hij neemt ook zijn verantwoordelijkheid en zal niet aarzelen om uit te komen. Hij heeft goede reflexen, maar is ook goed met de voet. Met hem kan je gemakkelijk van achteruit opbouwen. Hij is ook een goede gast met een goede mentaliteit."

"Zijn ervaring zal paars-wit deugd doen. Volgens mij is het een goede transfer", zegt Gillet nog. Komende zaterdag tegen Ajax maakt Dupé zijn debuut voor Anderlecht.