Het mysterie rond het voetbalpensioen van Eden Hazard: komt die aankondiging er wel?

Waar wacht Eden Hazard nog op om zijn pensioen aan te kondigen? Na drie weken is het nog altijd muisstil rond hem.

Sinds 1 juli is Eden Hazard een vrije speler. Zijn contract werd een jaar voor het einde verbroken bij Real Madrid en sindsdien kan Hazard eigenlijk doen wat hij wil. Maar voetballen lijkt echter niet meer op zijn agenda te staan.

Half juli heeft Hazard dan ook geen uitzicht op een nieuwe club en het is maar de vraag hoe het momenteel met zijn fysieke paraatheid zou zijn. Als hij al bij een nieuwe club aan de slag wil gaan, moet hij wellicht weer enkele weken inhalen om weer in conditie te komen.

Komt de aankondiging wel?

Er kwamen de afgelopen weken wel wat geruchten, maar wel over Belgische clubs. Maar het lijkt toch onwaarschijnlijk dat iemand van Real Madrid moet afzakken naar de Belgische competitie. Zelfs voor Eden Hazard lijkt dat een te diepe val.

De enige logische conclusie is dat Hazard binnenkort zijn pensioen aankondigt. De vraag is alleen wanneer en waarom dat nu niet gebeurd is. Heeft Hazard dan toch nog een verrassing in petto? Of verdwijnt hij gewoon in de anonimiteit en kondigt hij zijn voetbalpensioen gewoon niet aan?