Ziet Antwerp opnieuw een verdediger naar de Bundesliga vertrekken?

De verdedigers bij Antwerp zijn geliefd in de Duitse Bundesliga. Zo is er weer concrete interesse voor één van het sterkhouders achterin.

Antwerp is hoofdleverancier geworden voor Eintracht Frankfurt op het vlak van verdedigers. Vorige zomer maakte Aurélio Buta als de overstap naar de Duitse club en deze zomer volgde William Pacho in zijn zog. Dankzij de overstap van Pacho realiseerde Antwerp zijn grootste uitgaande transfer in hun historie. Al lijkt het erop dat dit record zal gebroken worden door Arthur Vermeeren.

FC Augsburg heeft nu ook zijn oog laten vallen op een verdediger van Antwerp. Zo is er concrete interesse voor Jelle Bataille volgens de Duitse media. De flankverdediger, die zowel rechts als links uit de voeten kan, heeft bij Antwerp nog een contract tot medio 2024.

Jelle Bataille kwam in de zomer van 2021 voor een bedrag van 2 miljoen euro over van KV Oostende. De West-Vlaming heeft geen gegarandeerde basisplaats, maar speelde ondertussen toch al 81 wedstrijden voor Antwerp waarin hij éénmaal tot scoren kwam en acht assists gaf.

Zijn meest memorabel wedstrijd bij Antwerp was tot nu toe de wedstrijd tegen Racing Genk. Met een magistraal hakje legde hij de bal panklaar voor Toby Alderweireld die met een prachtig afstandsschot Antwerp kampioen maakte.