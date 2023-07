Mark van Bommel maakt een duidelijk punt over de verwachtingen van de twee nieuwe veldspelers bij Antwerp

Antwerp doet het tot dusver met twee nieuwe veldspelers. Mark van Bommel is heel duidelijk over wat van hen verwacht mag worden.

Met Jacob Ondreijka is één van hen aan de aftrap gekomen in de Supercup en de Zweed maakte meteen een goede indruk. "Jacob is een speler die als nummer 10 kan spelen en op de zijkant. Hij is balvaardig. Zo'n speler heb je nodig vooraan", weet Van Bommel.

En dan is er nog aanvaller George Ilenikhena uit Frankrijk. Zeg maar gewoon Georges. "Je ziet hoe sterk hij is. Hij is groot, snel en balvast. We moeten ook wel realistisch zijn. Hij is 16, dat is heel erg jong. Hij heeft dan ook nog niet veel wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld."

Geen wonderen verwachten

Van Bommel gelooft volop in de kwaliteiten van de nieuwkomers, maar tempert dus toch ook wel de verwachtingen. "Dat ze voetballen met spelers die weten hoe het team functioneert, maakt het veel makkelijker voor hen. Maar we moeten nu ook geen wonderen gaan verwachten."