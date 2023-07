Club Brugge-tegenstander Aarhus GF doorgelicht: Deense underdog met twee sterke wapens

Voor het Deense Aarhus GF zijn de twee matchen tegen Club Brugge straks de belangrijkste in lange tijd. En Club Brugge kan er maar beter staan.

Aarhus GF heeft zijn thuisbasis in Aarhus, de tweede grootste stad van Denemarken na hoofdstad Kopenhagen. Vorig seizoen stond de club weer op na enkele degradaties en deed het zelfs mee voor de titel. Het werd uiteindelijk derde achter FC Kopenhagen en Nordsjælland, het beste resultaat sinds 1996.

Aarhus is een slapende reus die vooral in de jaren '50 succesvol was, in totaal werd de club al 5x landskampioen en won het 9x de beker. De laatste titel dateert wel al van het seizoen 1985/1986, de laatste beker van 1995/1996.

Qua marktwaarde doet de Deense club het met 17,2 miljoen euro en pak minder dan de 140 miljoen euro van Club Brugge. Maar dat is geen reden voor Club om de Denen te onderschatten, die ook zeker hun sterktes hebben.

Defensief blok, dodelijk op stilstaande fases

Vooral de defensie staat als een huis. Vorig seizoen kreeg Aarhus in 22 wedstrijden slechts 20 goals binnen, in de Championship Playoff voor de titel slechts 11 in 10 matchen en slikte daarmee minder tegendoelpunten dan Kopenhagen en Nordsjælland. Verdediger Tingager won liefst 85% van zijn duels.

Scoren doet Aarhus ook niet heel veel, het boekt vooral kleine overwinningen. Spits Patrick Mortensen eindigde vorig seizoen wel als tweede in topschutterstand met 16 goals, waarvan zes penalty's. Negen van die andere goals scoorde Mortensen op stilstaande fases, ook een wapen van de Denen dus.

Het zal voor Club Brugge dus zaak worden om zelf kansen te creëren en niets weg te geven, vooral niet op de rand van de zestien. Het niveau van tegen AZ zal niet voldoende zijn om met een goede uitgangspositie naar Denemarken te trekken.