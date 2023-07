Hij probeert twijfel te omzeilen, maar ook Deila moet aan vooravond van levensbelangrijke match toegeven: "Club Brugge is géén honderd procent"

Ronny Deila en Club Brugge moeten morgen vol aan de bak. Een misstap van blauw-zwart tegen Aarhus GF is immers ondenkbaar. "Maar ik heb de voorbije dagen een ploeg gezien die wil winnen."

Al beseft Ronny Deila dat het allesbehalve een avondwandeling zal worden. "Aarhus GF is niet voor niets nummer drie in Denemarken. Het wordt een lastige opdracht tegen een sterk elftal."

"De voorbije dagen zag ik een team dat wil winnen", gaat de coach van blauw-zwart verder. "De spelers proberen te begrijpen wat ik wil. Al zal zijn er altijd dingen die beter kunnen."

Twijfel?

Het woord is eruit: de buitenwereld twijfelt immers aan Club Brugge. En nogmaals: uitschakeling in de tweede voorronde van de Conference League is géén optie. "Twijfel? Waarom vraag je dat? Ik twijfel niet", probeer Deila de boot af te houden. "Al klopt het dat we nog geen honderd procent zijn."