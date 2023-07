OFFICIEEL: Anderlecht stunt opnieuw en haalt miljoenen boven voor tweede topspits

Luis Vazquez was al sinds maandag in het land. Na het afleggen van de medische proeven tekende hij een contract voor vijf seizoenen bij RSC Anderlecht.

De Belgische recordkampioen stort vijf miljoen euro op de bankrekening van Boca Juniors voor de 22-jarige Argentijn. Via bonussen kan daar nog één miljoen euro bijkomen.

