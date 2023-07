Romelu Lukaku heeft ook gewezen 'partner in crime' zwaar teleurgesteld met transfersaga

Romelu Lukaku is niet veel vrienden aan het maken. Ook zijn gewezen 'partner in crime' bij Inter - samen vormden ze twee seizoen geleden het absolute koningskoppel - is teleurgesteld.

Romelu Lukaku en Lautaro Martinez: ooit vonden ze mekaar blindelings op het veld en boksten ze het ene na het andere Inter-doelpunt in mekaar. Dat lijkt voltooid verleden tijd, aangezien Lukaku op weg lijkt om elders te gaan voetballen. In La Gazzetto dello Sport komt tegenwoordig de ene Lukaku-criticaster na de andere opgevoerd en inmiddels heeft ook Lautaro zijn zegje mogen doen. "Ik ben teleurgesteld in hem. Ik hem heb proberen te bellen, maar hij hij nam nooit op", zegt de voormalige spitsbroeder van Big Rom. "Hetzelfde was het geval met andere ploegmaats." Er rest die gewezen teamgenoten weinig anders dan het vertrek van Lukaku te aanvaarden. "Dat het zo gaat na al die jaren samen, heeft me ontgoocheld. Maar oké, het is zijn keuze en ik wens hem het beste."