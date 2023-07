Nu ineens niet meer de jager, maar wél de prooi: bij Antwerp weten ze exact wat dat betekent

Prijzen pakken zijn ze bij Antwerp inmiddels gewoon. Een jaar geleden waren ze dat aan het najagen, ondertussen lijkt die winnaarsmentaliteit er helemaal ingebakken.

Antwerp begon vorig seizoen nog als een jager, op dat moment op het succes van Club Brugge. Aan de vooravond van de nieuwe competitie is het Antwerp dat zich als de landskampioen presenteert. "Ja, natuurlijk maakt dat wel een verschil", verklaart Arbnor Muja.

In zijn eerste jaar bij Antwerp veroverde de Kosovaarse flankspeler dus al drie trofeeën. Muja beseft dat de messen nu nog meer geslepen zullen worden. "De andere ploegen gaan ons nu aanvallen. Zeker in de rechtstreekse duels, omdat ze tegen de kampioen spelen."

Ik denk dat we in staat zijn onze titel te verlengen

Op de Bosuil beseffen ze dus dat ze de borst nat moeten maken. "We moeten ons gewonnen kampioenschap verdedigen. Het gaat zwaar worden, maar ik denk dat we in staat zijn om onze titel te verlengen", klinkt het toch vol vertrouwen.