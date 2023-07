Youri Tielemans onthult waarom hij voor verrassende transfer naar Aston Villa koos

Youri Tielemans trok deze zomer de deur achter zich dicht bij Leicester City. Hij trok niet naar een Engelse topclub, maar wel naar Aston Villa.

Het contract van Youri Tielemans (26) liep deze zomer af bij het gedegradeerde Leicester City. Topclubs als Arsenal waren in beeld, maar Tielemans trok verrassend naar Aston Villa. De Rode Duivel heeft nu ook verklaard waarom.

Een grote factor daarin was de Spaanse coach Unai Emery. "Toen ik met hem sprak, legde hij me zijn project uit, hoe hij mij in het team ziet en hoe ik in de ploeg pas", zegt Tielemans bij Mail Sport. "Ik voelde echt de liefde van de manager en het vertrouwen, en dat is wat je als speler nodig hebt."

Volgens Tielemans is dat vertrouwen nodig om goed te kunnen presteren. Maar er is ook een connectie nodig met de andere spelers natuurlijk. "Maar dat komt vanzelf met trainen en met wedstrijden. En dan moet je natuurlijk wel goed presteren", zei Tielemans nog.