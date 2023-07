Anderlecht-spelers weten zelf ook waar de problemen liggen, Dreyer legt vinger op de wonde

Het seizoen is één wedstrijd ver en de kritiek op Anderlecht is al moordend te noemen. Van de eigen fans, van de buitenwereld, van de analisten... Na de desastreuze prestatie van vrijdagavond is het geloof in de wederopstanding weer heel klein geworden. En de spelers zelf weten dat ook...

Die eerste helft was misschien nog slechter dan wat ze vorig seizoen lieten zien. En dat na zeven weken voorbereiding en heel wat harde trainingen. Maar de wil en vooral het voetballend vermogen waren afwezig. De spelers zelf wisten het ook wel. Ze gaven niet thuis en konden de energie van Union niet matchen. "We speelden met te veel lange ballen en te weinig beweging", zuchtte Anders Dreyer. "Ik ben ontgoocheld ja, zeker omdat we hard trainden daarop. Het zal erop aankomen nog meer te trainen op die situaties." De Deen probeerde ook een 'silver lining' te vinden. "De tweede helft was al een stuk beter dan de eerste. We mogen ook niet panikeren, want dit is nog maar het begin van een lang traject. We moeten kunnen bouwen op die tweede helft."