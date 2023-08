Niet voor gevoelige kijkers! Ex-Real Madrid-ster breekt "per ongeluk" been van tegenstander bij dribbel

De Braziliaanse middenvelder wilde voorbij Luciano Sanchez gaan, maar zijn linkervoet ging opeens breed naar buiten en raakte zijn tegenstanders' been vol in het midden. Dat brak meteen en Marcelo werd uitgesloten terwijl Sanchez kermend op de grond bleef liggen.

“Vandaag heb ik een zeer moeilijk moment beleefd op het veld”, aldus Marcelo na afloop op sociale media. “Ik heb per ongeluk een collega zwaar geblesseerd. Ik wens Luciano Sanchez het beste herstel toe en stuur alle kracht ter wereld naar hem toe!”

Marcelo just took away a man's ability to walk, WTFpic.twitter.com/3DfsZ0i1WN