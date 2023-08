Straf! KV Kortrijk lacht zomaar een bod van zes(!) miljoen euro weg

KV Kortrijk had in de voorbereiding de nodige problemen aangezien ze slechts laat in gang konden schieten. De West-Vlamingen kunnen nu echter vele miljoenen opstrijken, maar houden voorlopig het been stijf.

Het was al bekend dat Ajax kwam aankloppen voor Abdelkahar Kadri. De 23-jarige aanvallende middenvelder maakte al indruk tijdens zijn periode in België en heeft een marktwaarde van zo'n 3,3 miljoen euro. Ajax bood echter maar liefst zes miljoen euro, maar dat werd in het Guldensporenstadion weggelachen. Straf! Kortrijk lijkt erop te rekenen dat ze nog meer voor hem kunnen krijgen als hij dit seizoen uitblinkt. Daarom hebben ze hem de aanvoerdersband aangeboden en willen ze hem een verbeterd contract geven, weet HLN. Ook krijgt hij de nummer 10 op zijn shirt. Benieuwd of ze de interesse gaan kunnen weerstaan.