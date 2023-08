Courtois neemt (gedwongen) afscheid van Nike en wordt nieuwe gezicht van... Israëlisch sportmerk

Thibaut Courtois neemt dit seizoen opnieuw de handschoen op om prijzen te winnen met Real Madrid. Al zal het dit seizoen met een ander paar werktools zijn. De doelman is immers afgestapt van Nike.

Nike blijft Thibaut Courtois voorzien van voetbalschoenen, maar de keepershandschoenen van de Rode Duivel zijn niet langer van de Amerikaanse sportgigant. En dat is niet meteen een eigen keuze.

Nike zet al enkele seizoenen niet meer in op doelmannen. Met andere woorden: een nieuwe deal voor handschoenen was voor Courtois allerminst lucratief. Bovendien heeft de Rode Duivel al een nieuwe sponsor gevonden.

Israëlisch merk

Courtois staat vanaf dit seizoen onder de lat met handschoenen van Elite Sport. Toeval of niet, maar de handschoenen zijn – net als zijn kersverse echtgenote – van Israëlische makelij. Het is na Real en Nike het derde handschoenenmerk dat in zee gaat met de doelman van Real Madrid.