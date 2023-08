Nog twee Duivels mogen/moeten San Siro verlaten, eentje met harde hand naar exit geduwd

Geen Charles De Ketelaere dit seizoen bij AC Milan. De Rode Duivel wordt naar alle waarschijnlijkheid verhuurd aan Atalanta. Maar er zijn nog twee potentiële Rode Duivels die mogen vertrekken.

De eerste is eigenlijk een verrassing, want het gaat om Alexis Saelemaekers. De winger mocht tijdens de voorbereiding mee op tournee in de Verenigde Staten, maar mag bij een goed bod vertrekken. Dat heeft veel te maken met de koopwoede van de Milanezen de afgelopen weken.

Wie eigenlijk weg moet, is Divock Origi. De spits kon de verwachtingen vorig seizoen niet waarmaken en mocht niet mee naar de VS. Voor hem is er interesse vanuit Saoedi-Arabië.

Hij hoopt echter om terug te kunnen keren naar de Premier League, maar voorlopig zijn daar geen concrete contacten over.