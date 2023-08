Naar voren geschoven als kanshebber maar opvallend genoeg niet als favoriet: zo reageren ze er bij Antwerp op

Dat feestje van vorig seizoen willen ze bij Antwerp herbeleven. Het is als kanshebber, maar niet als uitgesproken favoriet begonnen aan een nieuwe campagne.

In aanloop naar de start van de nieuwe competitie zijn heel wat voorbeschouwingen verschenen. In de meeste gevallen was de teneur dat Antwerp, Genk en Club als de titelkandidaten beschouwd werden. Met voor Genk een licht streepje voor, omdat het geen enkele titularis verloor. En dus niet Antwerp als favoriet, terwijl het toch de kampioen is.

Voor Mark van Bommel geen probleem, want hij is sowieso heel erg op zijn hoede. "Het ligt heel dicht bij mekaar en het zal heel het seizoen zo blijven. Bij de topploegen zit het allemaal heel dicht opeen. Iedereen kan van iedereen winnen. Ik denk niet dat er één ploeg bovenuit gaat steken."

"Gedurende het vorige seizoen was dat tijdens de competitie wel lang zo en kwam op het einde dan alles samen", vervolgt de Antwerp-coach zijn betoog. "Dat laatste zal dit seizoen ook het geval zijn." Meerdere teams zullen dus strijden voor de titel, zonder dat de ene kanshebber een voordeel heeft ten opzichte van de andere, is zijn theorie.

Alhassan Yusuf gaat toch wel uit van best weer hoge verwachtingen langs Antwerpse zijde. "Dat is normaal. We speelden vorig seizoen kampioen. Iedereen gaat ons dus zeker tot de titelkandidaten rekenen. We gaan er alles aan doen om onze titel te verlengen. We weten dat het moeilijk zal zijn, maar we gaan zeker en vast alles geven. "