Gesprekken gaan goede richting uit: Charles De Ketelaere lijkt een nieuwe club te hebben gevonden

Charles De Ketelaere gaat hoogstwaarschijnlijk een binnenlandse transfer maken. De gesprekken met Atalanta gaan de goede richting uit.

Eerder vonden Milan en Atalanta al een akkoord over een uitleenbeurt met aankoopoptie, nu gaan ook de gesprekken tussen De Ketelaere en Atalanta de goede richting uit. De Italiaanse subtopper is ervan overtuigd dat 'CDK' weldra zal tekenen in Bergamo.

Samen met Gianluca Scamacca, die zopas overkwam van West Ham United, moet Charles De Ketelaere Rasmus Hojlund doen vergeten bij Atalanta. De Deen maakte gisteren de overstap naar Manchester United voor 75 miljoen euro.

Naar de vraag over versterkingen, bleef Atalanta-coach Gian Piero Gasperini gisteren nog voorzichtig. “We moeten wachten tot het officieel is", klonk het.