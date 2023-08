Verdediger weet hoe het komt dat OH Leuven zijn start miste en heeft boodschap voor bestuur

Met 1 op 6 na matchen tegen Charleroi en RWDM heeft OH Leuven zijn ambities voor de seizoenstart niet echt kunnen waarmaken. De Vlaams-Brabanders zijn ambitieus, maar om die te vervullen zal er volgens Ewoud Pletinckx nog het een en ander moeten bijkomen.

De rijzige verdediger zag waar het aan ontbrak tegen RWDM: een man die kansen kan creëren. Iemand zoals... Xavier Mercier. "Er mag zeker nog iets bijkomen qua creativiteit. We beschikken nochtans over spelers die dat zeker kunnen brengen, maar voorlopig komt het er nog niet uit", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Het zou welgekomen zijn dat we op dat vlak wat meer opties zouden hebben, zodat we bijvoorbeeld kunnen bekijken hoe we door zo’n laag blok als dat van RWDM kunnen komen."

De Leuvenaren willen eigenlijk meestrijden met de top, maar die aansluiting maken blijkt moeilijker dan Marc Brys eerst dacht bij zijn aanstelling. "Als je het programma bekijkt, dan zie je dat er twee kleppers aankomen (Union en Antwerp, red.). Maar ja, we hebben de punten nu niet gepakt dus dan zullen we ze in de komende weken moeten pakken."