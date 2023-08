Fenomeen Gift Orban maakt opnieuw indruk met hattrick, Vanhaezebrouck verbaast met uitspraak

Tegen het Poolse Pogon mocht Hein Vanhaezebrouck nog eens in de basis beginnen. En hij deed opnieuw van zich spreken met een hattrick. "Het is en het blijft een fenomeen."

Hein Vanhaezebrouck had Gift Orban de voorbije weken meermaals op de bank geposteerd. "Alles heeft een reden", klonk het toen. "Ik begrijp dat het voor journalisten lastig is om alles te kunnen inschatten, vermits jullie weinig zien van de trainingen."

Tegen Pogon mocht hij wél opnieuw beginnen. En opnieuw maakte hij indurk, deze keer met een knappe hattrick. "Hij is een fenomeen en hij blijft een fenomeen. Ik heb het al vijf keer gezegd en ik zal het blijven zeggen."

© photonews

"Zelfs als hij hier niet meer zou zijn, dan zal hij een fenomeen blijven en dan zal ik dat blijven zeggen. Hij is 21 en blijft een jonge gast. Zijn hattrick? Dat is op zich niets speciaals meer hé."

Tevreden

"Dit is normaal voor hem. Cuypers scoort er ook twee, ze kunnen het allebei doen en dat weten we. Gift Orban was hongerig vandaag en toonde nog maar eens zijn kwaliteiten, ik blijft het een fenomeen noemen en dat zal niet veranderen."

"Maar het is een collectieve prestatie van het hele team. Iedereen was goed en dat moeten we ook meenemen. In alle linies liep het goed, we mogen tevreden zijn van deze wedstrijd."