Legendarisch stadion dan toch niet tegen de vlakte: "Van cultureel belang"

Wie San Siro zegt, zegt één van de meest legendarische stadions aller tijden. De voetbaltempel zal, tot ongenoegen van Inter en Milan, nog even blijven staan.

"De commissie heeft op de zitting van 27 juli unaniem beslist dat het San Siro-stadion van cultureel belang is", aldus de commissie voor cultureel erfgoed van Lombardije.

"Tijdens dezelfde vergadering werd er verwezen naar de tentoongestelde archieven in de westelijke tribune van het stadion die herinneren aan de nationale en internationale successen van Inter en AC Milan."

Een aderlating voor Internazionale en AC Milan, die in de buurt van het stadion samen een nieuwe tempel willen bouwen. De sloop van San Siro stond daarin centraal in de plannen. Het legendarische stadion werd in 1926 gebouwd en biedt plaats voor maar liefst 80.000 mensen.