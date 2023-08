Bilal El Khannouss verbaast na nederlaag in Athene: "En toch was het een beetje genieten"

Bilal El Khannouss liet een goede indruk na in Athene. Dat leverde zijn ploeg KRC Genk echter geen overwinning of gelijkspel op.

Het zal nog een moeilijke opdracht worden voor KRC Genk om zich te kwalificeren voor de volgende voorronde richting de Europa League. Het moet die 1-0-nederlaag weten recht te trekken.

In de blessuretijd zal Bilal El Khannouss nog dicht bij de gelijkmaker. “Die bal wijkt twee keer af, gaat tegen de lat en ook de rebound van Arteaga wordt nog eens afgeblokt. Dat vat onze avond goed samen”, zei hij aan Het Belang van Limburg.

El Khannouss gelooft er nog hard in dat de kwalificatie zal lukken. “Het vroege tegendoelpunt was een enorme klap. We hadden even tijd nodig om daarvan te bekomen, maar daarna namen we de match in handen en waren wij de betere ploeg.”

El Khannouss was tevreden over zijn eigen prestatie. “Ik voelde me goed van in het begin van de wedstrijd. Dit is ook het soort wedstrijden die ik graag wil spelen. Ondanks het resultaat was het toch een beetje genieten om in dit stadion en in deze sfeer te kunnen spelen.”