🎥 Wereldgoal van Noa Lang en Belgisch doelpunt schenken PSV de zege

PSV won vorige week de Nederlandse Supercup. Op de eerste speeldag was Utrecht, de nummer zeven van vorig seizoen, de tegenstander.

In de blessuretijd van de eerste helft scoorde Noa Lang met een prachtige trap het openingsdoelpunt voor de Eindhovenaars.

De ex-speler van Club Brugge werd vervangen door Yorbe Vertessen. Die verdubbelde goed een kwartier voor tijd de score.

Ook Johan Bakayoko speelde een aardige wedstrijd. Hij stond nagenoeg de volledige partij tussen de lijnen. Bij Utrecht speelde Anthony Descotte tien minuten mee.

Noa Lang wordt nog even extra toegezongen door de PSV-fans na zijn schitterende goal tegen FC Utrecht. De recordaankoop is populair in Eindhoven ondanks vervelende epistels die hij ook ontvangt zoals hij deze week liet zien op social media.