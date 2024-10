🎥 Noa Lang viert zijn doelpunt tegen PSG zoals alleen hij dat kan

PSV Eindhoven pakte in de Champions League een punt bij Paris Saint-Germain. Het doelpunt van de Nederlanders kwam van Noa Lang.

Noa Lang bracht PSV enigszins verrassend op voorsprong in het Parc des Princes. De ex-speler van Club Brugge vierde zijn doelpunt op eigenzinnige wijze.

Hij maakte duidelijk een zwijggebaar en had een boodschap richting de camera die echter niet te horen was. Al kunnen we wel raden wat hij min of meer te zeggen had. De beelden van zijn goal en viering kan je hieronder bekijken.

Door het doelpunt van Lang pakte PSV een onverhoopt punt in Parijs. In de slotfase werden de Nederlanders onder de voet gelopen, maar de overwinning van PSG kwam er niet.

“Je weet dat je onder druk komt”, zei Lang na afloop van de partij bij Ziggo Sport. “Dit is een team van wereldklasse. Dan moet je soms een beetje geluk hebben. Ik ben trots op het team.”

“Je weet dat het in de beginfase gaat stormen. Zeker tegen zo’n ploeg. Dan is het overleven en dat hebben we gedaan. Iedereen weet zijn taak en als je die taak doet, krijg je vanzelf ruimte. Dan gaan ze fouten maken. Dat zag je ook bij mijn goal.”

Volgens Lang zat er echter zelfs meer in. Toch vindt hij het gelijke spel een terechte uitslag voor beide ploegen. “We hebben het af en toe zwaar gehad, dus we mogen trots zijn. Dit hebben we verdiend”, besluit hij.