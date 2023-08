Iedereen naar Saoedi-Arabië, dat nu weer een wereldster beet heeft, Al-Hilal betaalt 90 miljoen euro

Weet je, misschien moeten we straks allemaal toch naar de Saoedi-Arabische competitie beginnen kijken. Als het zo doorgaat zitten alle wereldsterren daar te voetballen. De laatste transfer is er weer eentje die je voor onmogelijk hield een paar maanden geleden: Neymar trekt immers naar Al-Hilal.

De Braziliaanse sterspeler van 31 zat afgelopen weekend niet in de selectie van PSG voor de seizoensopener tegen Lorient. Officieel omdat hij ziek was, maar er gingen al geruchten dat hij bezig was te onderhandelen met Al-Hilal.

Daarmee bereikte hij een persoonlijk akkoord. Hij zou er zo'n 100 miljoen euro per jaar gaan verdienen. En nu is er ook op clubniveau een deal gevonden. Bij PSG had hij nog een contract voor twee jaar en dus moest er nog geld op tafel komen. Het zou gaan om zo'n 90 miljoen euro voor twee jaar met een optie op een derde.

Zes jaar geleden betaalde PSG nog 222 miljoen voor hem aan Barcelona. Hij had graag naar de Catalaanse topclub teruggekeerd, maar die hebben het financieel nog steeds moeilijk.